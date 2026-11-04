Italia
Green Deal, ora per l’Ue il gasolio è strategico
Contrordine. I combustibili fossili sono “strategici” per l’Unione Europea, perché senza di essi difendersi militarmente è semplicemente “impossibile”, ammettono i commissari europei Dan Jorgensen, socialista, e Andrius Kubilius, dei Popolari.
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