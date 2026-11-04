Bancali usati e nuovi
Italia

Green Deal, ora per l’Ue il gasolio è strategico

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
Meno di un minuto

Contrordine. I combustibili fossili sono “strategici” per l’Unione Europea, perché senza di essi difendersi militarmente è semplicemente “impossibile”, ammettono i commissari europei Dan Jorgensen, socialista, e Andrius Kubilius, dei Popolari. 

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

ORSA AMARENA

ORSA AMARENA. I CUCCIOLI SONO INSIEME E SI ALIMENTANO

9 Settembre 2023

Juventus-Nantes 1-1 le pagelle di Marco Sanfelici

17 Febbraio 2023
L’assemblea

L’assemblea di Conou approva il bilancio 2022

6 Maggio 2023

Omicidio Primavalle, a Torrevecchia un murales in memoria di Michelle Causo

18 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno