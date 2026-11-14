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Grassi (Fondazione Carta), “Impegnati in progetto PreSchool D1Ce Screen per fascia 3-5 anni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
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La Fondazione sta portando avanti un importante progetto di screening il Progetto PreSchool D1Ce Screen rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia, quindi nella fascia d’età tra i 3 e i 5 anni. Un progetto che sta per essere implementato in una fase pilota: “Stiamo definendo gli accordi con tutti gli attori necessari, come la Asl Roma 1, che sarà il primo territorio sul quale sperimenteremo questo progetto, le scuole, grazie al supporto dell’Ufficio scolastico regionale, e con il prezioso aiuto dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che divulgherà il nostro progetto e con il Cast (Centro studi e tecnologie avanzate) di Chieti, che rappresenta un’eccellenza laboratoristica per lo screening”. Lo spiega Cinzia Grassi, presidente Fondazione Edoardo Carta Ets, a margine dell’incontro organizzato alla Camera dei Deputati, in occasione della Giornata mondiale del diabete.

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