(Adnkronos) – “Attraverso i risultati degli osservatori condotti annualmente da Gartner sugli amministratori delegati e sugli executive, tracciamo una serie di direzioni strategiche per il 2027, analizzando le priorità dei vertici aziendali e i rischi principali all’orizzonte. Esaminiamo inoltre come stanno reagendo le prime linee che riportano direttamente ai Ceo e quale sia l’impatto complessivo sull’organizzazione informatica: emerge con chiarezza la necessità di intervenire tanto sul modello operativo tecnologico quanto su quello aziendale per guidare il cambiamento”. Lo ha affermato Bianca Granetto Executive Partner & Insights Strategist di Gartner, intervenendo in occasione della Convention CTO Italy di Brightstar tenutasi a Roma, appuntamento dedicato al “Cambiamento tecnologico e culturale” e nato per mettere a confronto prospettive diverse, comprendere le trasformazioni in corso e tradurle in scelte concrete per il futuro dell’azienda.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)