Grande Fratello Vip, stasera nuovo appuntamento: le anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello Vip’, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Sempre più palese lo scontro generazionale tra i ‘giovani’ e i ‘veterani’ della Casa. Guendalina Tavassi dura nei confronti Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia: non cede di un passo e rivendica la sua centralità nelle dinamiche di gioco.

Le due primedonne, protagoniste di una ‘caduta stellare’ che è rimbalzata sui social e nelle trasmissioni di tutto il mondo, ci riprovano: Valeria Marini e Carmen Di Pietro stasera uniranno le forze per vincere la ‘battaglia dei talenti’ contro i ‘giovani’. Cosa dobbiamo aspettarci dal duo di super dive?

“Vorrei che fosse orgoglioso di me”. È questo il desiderio espresso da Giancarlo Danto parlando del rapporto con suo padre. E stasera succederà quello che mai si sarebbe aspettato: suo padre Carmelo entrerà nella Casa proprio per parlare con lui. Al televoto: Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello. Chi dovrà abbandonare il gioco?



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