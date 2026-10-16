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Grande Fratello Vip, stasera nuovo appuntamento: le anticipazioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello Vip’, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.  

Sempre più palese lo scontro generazionale tra i ‘giovani’ e i ‘veterani’ della Casa. Guendalina Tavassi dura nei confronti Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia: non cede di un passo e rivendica la sua centralità nelle dinamiche di gioco.  

Le due primedonne, protagoniste di una ‘caduta stellare’ che è rimbalzata sui social e nelle trasmissioni di tutto il mondo, ci riprovano: Valeria Marini e Carmen Di Pietro stasera uniranno le forze per vincere la ‘battaglia dei talenti’ contro i ‘giovani’. Cosa dobbiamo aspettarci dal duo di super dive? 

“Vorrei che fosse orgoglioso di me”. È questo il desiderio espresso da Giancarlo Danto parlando del rapporto con suo padre. E stasera succederà quello che mai si sarebbe aspettato: suo padre Carmelo entrerà nella Casa proprio per parlare con lui. Al televoto: Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello. Chi dovrà abbandonare il gioco?
 

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