Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Grande Fratello Vip, Alessandro Roncaccia rischia la squalifica? L’ipotesi bestemmia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Alessandro Roncaccia ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Nelle ultime ore è diventato virale un video che ritrae il concorrente in giardino, insieme a Megan Ria e Giacomo Gallani, mentre conversa con gli inquilini e si accorge di non avere con sé la sigaretta.  

 

 

Nella frase incriminata sembrerebbe che il concorrente abbia pronunciato una bestemmia e gli utenti ora chiedono la squalifica di Roncaccia, sulla scia dell’episodio che ha coinvolto il concorrente Simone Annicchiarico, allontanato dalla Casa dopo aver pronunciato un’imprecazione blasfema. Probabilmente la questione verrà affrontata questa sera, lunedì 12 ottobre, nel corso della nuova puntata del reality show di Canale 5.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

L’Argentina tira un sospiro di sollievo, Messi giocherà il suo sesto Mondiale

26 Maggio 2026

Il Messaggero si illumina, pagine storiche proiettate sulla sede di via del Tritone – Video

6 Dicembre 2023

Iran, allarme navi nel Mar Rosso: mercantili invertono rotta dopo blocco Houthi

23 Luglio 2026

Liste d’attesa nella sanità, Cartabellotta (Gimbe): “Troppe prescrizioni improprie, rivedere modalità”

15 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno