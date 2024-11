Grande Fratello, Shaila punta subito Alfonso e confessa a Federica: “Ho visto cosa ha fatto”

Shaila Gatta ha fatto un’inaspettata confessione a Federica sul suo ex Alfonso, le ha spiegato cosa ha visto appena è entrato.

Era inevitabile che l’ingresso di Alfonso nella casa del Grande Fratello creasse un po’ di pettegolezzi e chiacchiere, la settimana prima era entrata Federica Petagna, la sua ex, che aveva avuto già modo di raccontare ai concorrenti la sua relazione con l’ex. Adesso è stata Shaila Gatta a voler fare una confessione alla giovane napoletana.

L’ex velina di Striscia pare che parli spesso con la Petagna e ha voluto subito raccontarle cosa ha visto fare ad Alfonso, una rivelazione inaspettata che ha spiazzato non poco la giovane concorrente.

Cosa ha detto Shaila Gatta a Federica di Alfonso

Shaila, Federica e Yulia il giorno dopo l’ingresso di Alfonso nella casa si sono confrontate in giardino, chiacchierando con l’ex concorrente di Temptation Island di cosa avesse provato a rivedere il suo ex. Lei ha spiegato che comunque le fa un certo effetto, ma non nel senso che vuole tornare con lui.

L’ex velina di Striscia le ha confessato di aver notato una cosa: “Lui ti stuzzica, ho sentito qualcosa, pure ieri sera. Si vede, vabbè è normale, è innamorato, scottato, credo che lui si sia un po’ pentito di alcune cose“, queste le parole di Shaila. La Gatta le ha poi domandato se pensasse a Stefano, il tentatore con il quale Federica ha avuto un flirt e lei ha detto di sì. La Petagna alle inquiline ha ribadito che la situazione tra lei e Alfonso non cambia, ora gli vuole un grande bene ma le cose sono cambiate e non torneranno assieme.

Ha anche detto di essere pentita anche lei rispetto al fatto che con Alfonso non abbiano risolto le cose. Allora Shaila le ha fatto notare che il suo ex ieri le ha detto proprio questo, che possono sfruttare quest’occasione per chiarirsi. Federica è d’accordo, ma ha ribadito che non si potranno risolvere le cose, nel senso che la situazione non cambia, lasciando intendere come non abbia intenzione di tornare con lui.

Allora l’ex velina le ha detto: “Il passato non lo cambi, ma puoi cambiare quello che c’è adesso“. Allora Federica ha aggiunto che alla fine le fa piacere poter avere con lui questo rapporto. Shaila alla fine l’ha rincuorata esortandola a non sentirsi mai “sbagliata” per le scelte fatte, parole che sono sembrate quasi riferirsi alla sua situazione con Javier e Lorenzo.