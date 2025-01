Grande Fratello, ipotesi di “complotto” in casa: “E’ protetta”

Grande Fratello, è ancora polemica all’interno della casa: per tanti c’è un complotto e parte l’accusa diretta proprio a lei.

Il passaggio dal 2024 al 2025 non ha di certo reso più sereni gli animi all’interno della casa del Grande Fratello, attraversata sia da brezze d’amore sia da burrascosi venti fatti di polemiche, discussioni e anche avvenimenti piuttosto spiacevoli fra i concorrenti attualmente in gioco.

Dopo l’ultima diretta del 2024, infatti, i dissapori fra Helena Prestes e Ilaria Galassi si sono trasformati in un duro scontro, con l’ex di Non è la Rai che ci è andata giù pesante con la modella brasiliana, tanto che è stata subito richiamata da un’autrice del programma in confessionale.

La prima puntata del 2025 sarà piuttosto complicata per Alfonso Signorini, col web che continua a chiedere provvedimenti decisi nei confronti della Galassi. Intanto, nella casa, in molti già gridano al “complotto” e si scagliano direttamente contro la loro coinquilina, formulando diverse teorie piuttosto articolate.

Grande Fratello, alcuni concorrenti gridano al complotto e al “magheggio”: è caos totale

Il Capodanno ha accesso ulteriormente gli animi nella casa del Grande Fratello e in modo particolare alcuni inquilini hanno nuovamente attaccato Helena Prestes, di nuovo al centro dell’attenzione. Mentre la modella brasiliana può contare sul supporto di Zeudi, con cui potrebbe magari arrivare ad iniziare una relazione, continua a non stare “simpatica” (per usare un eufemismo) ad un gruppo di concorrenti.

Secondo Mariavittoria, Lorenzo, Jessica e Shaila, infatti, Helena starebbe ricevendo un trattamento particolare; Lorenzo ci è andato giù pesante, dato che ha parlato di “magheggio” visto quanto (secondo lui) sia stata difesa la Prestes in quest’ultimo periodo. Mariavittoria ha aggiunto che, secondo lei, anche questa volta Helena non pagherà per i suoi errori, e dello stesso pensiero è anche Shaila; inoltre, l’ex velina è sempre più convinta che la modella brasiliana sia non soltanto la favorita del pubblico, ma anche degli autori.

🔴 Gravi insinuazioni contro #GrandeFratello e Signorini di Gatta, Minghetti, Morlacchi e Spolverato nella notte di Capodanno. pic.twitter.com/eUobcpff5q — GF NEWS (@GF_news_) January 1, 2025

“Se la difendono vuol dire che è protetta da qualcuno” il commento di Shaila, con Jessica che si è limitata ad annuire a quanto detto dai suoi coinquilini. Anche queste affermazioni, per forza di cose, saranno oggetto di dibattito per la prossima puntata del programma e c’è curiosità nel vedere come reagirà Signorini, da portavoce della produzione, a quanto detto dai concorrenti.