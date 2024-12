Grande Fratello, esplode passione tra Stefano e Federica: dopo la lontananza l’hanno fatto davanti a tutti

Federica e Stefano hanno deciso di non frenarsi più e dopo aver passato alcuni giorni distanti hanno ceduto all’attrazione davanti a tutti.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Federica Petagna ha praticamente troncato con Alfonso D’Apice, lasciando intendere che è intenzionata a continuare la sua conoscenza con Stefano. Cosa che aveva detto anche nei giorni precedenti, mentre i due ragazzi erano nel tugurio e lei in casa. E adesso che ha preso la sua decisione pare che non voglia più trattenersi con il tentatore.

All’indomani della puntata del Grande Fratello tra i due è scoppiata la passione, se prima sembrava che non volessero essere troppo eclatanti nelle loro dimostrazioni d’affetto, le cose pare che siano cambiate. Federica, dopo aver chiuso definitivamente con Alfonso, non ha più remore a vivere la sua vicinanza a Stefano alla luce del sole.

Federica e Stefano, il bacio appassionato davanti a tutti

A distanza di due settimane da quando avevamo visto un bacio appassionato tra Alfonso e Federica in giardino, che sembrava aver sancito un ritorno di fiamma tra i due ex, la situazione adesso si è completamente capovolta. La ragazza, infatti, ha chiuso definitivamente con il suo ex e vuole concentrarsi su Stefano, che ha spiegato come la renda felice.

Così ha deciso che non vuole più frenarsi, magari per non far soffrire Alfonso, e proprio mentre chiacchierava con Stefano in giardino sul lettino, ha ceduto e gli ha dato un bacio molto appassionato. Probabilmente il primo tra i due così coinvolgente e non nascosto da coperte o mani, da quando Stefano è entrato nella casa. Gesto che potrebbe comunque aver fatto rimanere male il suo ex fidanzato, con cui dopo la diretta di lunedì sera aveva avuto l’ennesimo confronto.

Confronto che si è concluso con un pianto di Alfonso che ha chiesto a Federica di non cercarlo più e di non abbracciarlo. E’ evidente, sebbene il ragazzo abbia detto di non riconoscere più la ragazza della quale era innamorato, che la situazione lo stia facendo soffrire non poco.

Ad ogni modo non mancheranno ulteriori risvolti, anche perché pare che nella casa c’è qualcuno che sta iniziando a nutrire un interesse nei confronti di Alfonso. Si tratta di Maria Vittoria e un ipotetico flirt del ragazzo nella casa potrebbe mettere nuovamente in crisi Federica, non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà.