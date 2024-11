Grande Fratello, dopo la puntata spunta la verità su Lorenzo e Shaila: “Lui lo farà presto”

Lorenzo smascherato dopo la puntata serale del Grande Fratello, il retroscena su quello che farà a Shaila spiazza davvero tutti.

Lorenzo Spolverato è finito nuovamente al centro di una bufera, il concorrente del Grande Fratello sarebbe stato “smascherato”. Prima della puntata parlando con Helena aveva affermato che lui e Shaila non sarebbero fidanzati e l’ha ripetuto in diverse occasioni, chiacchierando con gli inquilini. Adesso, dopo l’appuntamento di lunedì, è venuta fuori una verità che svelerebbe le possibili intenzioni del concorrente con l’ex velina di Striscia.

Già le parole che Lorenzo aveva usato parlando di Shaila non erano piaciute a gran parte del pubblico perché sarebbero apparse come una sorta di freno nei confronti di quanto sta accadendo e adesso il retroscena su Spolverato potrebbe rivelare cosa accadrà prossimamente nella coppia “più chiacchierata” di quest’edizione del GF.

Grande Fratello, la segnalazione su Lorenza e quello che farà a Shaila

Nell’ultima puntata del Grande Fratello la relazione tra Lorenzo e Shaila è stata nuovamente al centro dell’attenzione, abbiamo visto Signorini bacchettare la coppia per essere poco discreti nelle loro effusioni passionali, cosa che ha infastidito non poco gli altri inquilini della casa. Prima dell’appuntamento serale aveva sorpreso una confessione di Lorenzo che spiegava come Shaila non fosse la sua fidanzata.

E intanto Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione che le è arrivata proprio sul concorrente di una presunta sua ex. Come si vede dall’immagine una utente ha scritto all’esperta di gossip spiegando che Lorenzo si comporterebbe sempre così nelle sue relazioni. “(…) Prende e lascia, prende e lascia. Prima mi giura amore, poi però si stufa facilmente. Anche di lei si stuferà presto e si renderà conto che sta solo facendo brutte figure“.

Da queste parole emergerebbe che Lorenzo avrebbe un modo di comportarsi simile nelle relazioni e quindi potrebbe fare così anche con Shaila, lasciandola improvvisamente. Questa segnalazione unita alle parole con cui Spolverato ha detto più volte di non essere fidanzato con l’ex velina hanno scatenato una bufera contro il concorrente. In tanti ritengono che stia solo fingendo e che in realtà per lui sarebbe tutto un gioco.

E pensare che fino a qualche giorno fa era lui che chiedeva a Shaila di non prenderlo in giro. Non è la prima volta che la coppia è accusata di essere falsa o comunque non del tutto sincera. A questo punto non ci resta che vedere l’evoluzione della relazione e scoprire cosa accadrà, sicuramente non mancheranno colpi di scena.