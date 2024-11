Grande Fratello, cambierà tutto a dicembre: la decisione drastica dei vertici

Il Grande Fratello sta per cambiare (nuovamente). Di recente è arrivata la decisione drastica dei vertici sul futuro del reality.

Sembra proprio che al Grande Fratello le variazioni dell’ultimo minuto siano all’ordine del giorno. Mediaset sembrerebbe cercare in tutti i modi di rialzare il bassi ascolti del programma e di recente avrebbe fatto un’altra mossa sulla scacchiera.

Non è un mistero che il GF stia facendo fatica a imporsi in prima serata. Lo share non è di quelli sperati e le love story in stile Beautiful pare non stiano sortendo l’effetto desiderato. Persino il triangolo amoroso Shaila-Javier e Lorenzo, che in un primo momento aveva fatto discutere molto anche online, sembra stia perdendo fascino per i telespettatori.

Sono quindi arrivate nuovi concorrenti da Temptation Island per risolvere la questione, Federica e Alfonso. E pare a breve dovrebbe entrare in Casa anche il tentatore Stefano. Mediaset le sta provando tutte anche in vista di dicembre, quando per il GF ci sarà una sfida importantissima in prima serata.

Arriva grande novità al GF: accadrà a dicembre

Stando alle anticipazioni svelate dall’esperto di gossip e tv Amedeo Venza, a dicembre il Grande Fratello si sposterà al sabato sera, dovendo sfidare nientemeno che il “Re” dei programmi Rai: Ballando con le Stelle.

Una sfida che al momento sembra davvero difficile da vincere per Mediaset, considerando gli ascolti record che totalizza ogni puntata dello show condotto da Milly Carlucci. A Signorini e al resto del team servirà aggiungere un bel po’ di pepe per poter affrontare e vincere una sfida di questa entità.

Le speranze della redazione sono senz’altro riposte nelle tresche amorose trai concorrenti e nelle faide tra alcuni di loro. Di certo Shaila e Lorenzo non hanno smesso di far parlare di loro. Nelle ultime ore sono stati “beccati” dalle telecamere mentre si scambiavano effusioni dietro una tenda. Un comportamento che sarebbe poco piaciuto a Enzo Paolo Turchi (e probabilmente non solo a lui).

Intanto Federica sta aspettando l’entrata di Stefano nella Casa, che di certo solleverà un polverone data la presenza del suo ex Alfonso. I due avranno modo di rendere seria la loro frequentazione o l’ex fidanzatina di TI deciderà di tornare dal geloso Alfonso? Sono questi, forse, gli ultimi assi nella manica degli autori del GF 8a meno di ulteriori sorprese all’orizzonte). Basteranno a vincere la sfida con l’amatissima Milly?