(Adnkronos) – Attimi di grande paura prima dello spegnimento dei semafori della sprint del Gp di Valencia. Quando le moto erano già regolarmente schierate sulla griglia di partenza e i piloti si preparavano al via, la moto di Marc Márquez ha improvvisamente preso fuoco, costringendo a ritardare la partenza. Il pilota spagnolo ha reagito immediatamente, saltando giù dalla propria Ducati per mettersi al sicuro. Nelle concitate fasi dell’episodio, Márquez si è lievemente scottato. La procedura di partenza è stata così interrotta, con le moto già schierate e i piloti costretti ad attendere prima del via. Grande apprensione per Márquez, protagonista suo malgrado di un episodio che ha trasformato gli istanti che precedono la gara in momenti di autentica tensione. Marquez farà il warm up lap dalla pit lane, poi partirà dalla seconda casella e dovrà scontare un doppio long lap penalty. Questa la decisione dello Stewards Panel per aver abbandonato la griglia, nonostante la moto stesse andando a fuoco.

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