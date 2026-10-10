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Gp Singapore, super pole position di Verstappen: la griglia di partenza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Max Verstappen conquista la pole position del Gp di Singapore e partirà davanti a tutti nel Gran Premio di domani sul circuito di Marina Bay. Il pilota della Red Bull bissa il successo della mattinata in gara sprint e si dimostra ancora il più veloce in pista con il tempo di 1:31.273. Secondo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, poi l’altra Rossa di Lewis Hamilton. 

Seconda fila per il leader del Mondiale Kimi Antonelli, quarto. Quinto Norris, sesto Piastri. George Russell partirà ultimo con la sua Mercedes per il cambio della power unit. 

Ecco la griglia di partenza del Gp di Singapore:  

1. Max Verstappen Red Bull  

2. Charles Leclerc Ferrari  

3. Lewis Hamilton Ferrari  

4. Kimi Antonelli Mercedes  

5. Lando Norris McLaren  

6. George Russell Mercedes 

7. Oscar Piastri McLaren  

8. Pierre Gasly Alpine 

9. Liam Lawson Racing Bulls  

10. Arvid Lindblad Racing Bulls 

11. Nico Hülkenberg Audi 

12. Oliver Bearman Haas F1 Team 

13. Esteban Ocon Haas F1 Team 

14. Carlos Sainz Williams  

15. Gabriel Bortoleto Audi  

16. Franco Colapinto Alpine  

17. Fernando Alonso Aston Martin  

18. Alexander Albon Williams  

19. Lance Stroll Aston Martin  

20. Sergio Pérez Cadillac  

21. Valtteri Bottas Cadillac  

22. Isack Hadjar Red Bull  

 

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