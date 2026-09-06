Gp Monza, scintille alla partenza: contatto Leclerc-Hamilton, poi Charles finisce a muro

(Adnkronos) – Succede di tutto al via del Gp di Monza di Formula 1 oggi, domenica 6 settembre. Al semaforo verde del Gran Premio d’Italia, Pierre Gasly riesce a rimanere in testa dopo la partenza, ma c’è subito un contatto tra le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, con il monegasco che ‘butta’ l’inglese fuori dalla pista. Un errore molto grave del ferrarista, che parte con aggressività e chiude il compagno in curva 1.

Poco dopo, al secondo giro, arriva un incidente all’uscita dall’Alboreto per il pilota monegasco, che finisce a muro per rispondere all’attacco di Oscar Piastri. Finisce dunque subito la sua gara, con bandiera rossa che interrompe il Gp.

Tutto ok comunque per Leclerc, che è sceso da solo dalla sua macchina e si è poi seduto sconsolato fuori dalla pista, da solo. Ora sarà sottoposto ai controlli medici, vista la potenza dell’impatto contro le barriere.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)