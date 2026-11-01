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Gp Messico, scintille al via tra le Ferrari di Hamilton e Leclerc: cos’è successo
(Adnkronos) – Partenza col brivido per le Ferrari nel Gp del Messico oggi, domenica 1 novembre. Lewis Hamilton, partito dalla pole position, è stato subito superato dal compagno di squadra Charles Leclerc, scattato dalla terza posizione: tra i due c’è stato però un contatto, prontamente notato dalla direzione di gara. Sono 5 i secondi di penalità per lui.
Al momento, il muretto Ferrari ha detto a Leclerc di rimanere in testa, la posizione all’inglese andrà restituita ma tra i due c’è Verstappen. Questo il team radio di Hamilton: “Sono stato spinto fuori dal compagno di squadra”.
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