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Gp Messico, scintille al via tra le Ferrari di Hamilton e Leclerc: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Partenza col brivido per le Ferrari nel Gp del Messico oggi, domenica 1 novembre. Lewis Hamilton, partito dalla pole position, è stato subito superato dal compagno di squadra Charles Leclerc, scattato dalla terza posizione: tra i due c’è stato però un contatto, prontamente notato dalla direzione di gara. Sono 5 i secondi di penalità per lui. 

Al momento, il muretto Ferrari ha detto a Leclerc di rimanere in testa, la posizione all’inglese andrà restituita ma tra i due c’è Verstappen. Questo il team radio di Hamilton: “Sono stato spinto fuori dal compagno di squadra”.  

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