Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Gp Malesia, Leclerc domina seconde libere. In difficoltà Antonelli e Russell

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È Charles Leclerc a dettare il ritmo nella seconda sessione di prove libere del Gp di Malesia
oggi, venerdì 2 ottobre. Il monegasco si piazza davanti a tutti con la Ferrari al termine di un’ora di lavoro (ancora condizionata da una pista in evoluzione e dalla ricerca del giusto compromesso dei piloti e delle scuderie sui set-up). Alle spalle della Rossa, ecco Hadjar con la Red Bull e Norris con McLaren. 

Quarta posizione per Verstappen, seguito da Hamilton. Più indietro le Mercedes di Russell e del leader del Mondiale Antonelli, settimo e ottavo con qualche difficoltà. Sessione chiusa prima del tempo per Bortoleto, con la sua Audi ferma in pista nel finale. La Formula 1 tornerà in pista domani, sabato 3 ottobre, alle 6:30. Spazio all’ultima sessione di libere, poi toccherà alle qualifiche.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Aprilia, cera degli alveari per misurare le ricadute da incendi di rifiuti urbani. La sperimentazione dopo il caso Eco X

26 Settembre 2017

Immobili: Rapporto dati statistici notarili, +6,6% compravendite e +18,8% mutui

12 Maggio 2026

Bonaccini (Ministero della Salute): “Domanda salute cambiata, necessario rendere Ssn più sostenibile”

8 Settembre 2026

Milano, in due su monopattino si scontrano con auto: morto 19enne

12 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno