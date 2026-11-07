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Gp Brasile, pole position di Norris davanti ad Antonelli: la griglia di partenza a Interlagos

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Novembre 2026
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(Adnkronos) – È di Lando Norris, con la McLaren, la pole position nel Gp del Brasile di F1 sotto la pioggia battente di Interlagos oggi, sabato 7 novembre. Sono state qualifiche lunghissime, con i piloti fermati per la pioggia appena dopo essere usciti per il Q1. Secondo il campione del mondo Kimi Antonelli, davanti a Lawson. Quarto miglior tempo in pista per la Ferrari di Charles Leclerc, poi Lawson, Hulkenberg, Hadjar, Bearman, Alonso e Albon. La gara di domani inizierà alle 18.  

Ecco la griglia di partenza del Gp del Brasile di domani, domenica 8 novembre:  

1 Lando Norris (McLaren)  

2 Kimi Antonelli (Mercedes) 

3 Liam Lawson (Racing Bulls)  

4 Nico Hulkenberg (Audi)  

5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) 

6 Oliver Bearman (Haas F1 Team)  

7 George Russell (Mercedes), penalità di 5 posizioni 

8 Fernando Alonso (Aston Martin)  

9 Alexander Albon (Williams) 

10 Oscar Piastri (McLaren)  

11 Rafael Câmara (Haas F1 Team)  

12 Arvid Lindblad (Racing Bulls)  

13 Carlos Sainz (Williams) 

14 Charles Leclerc (Ferrari), penalità di 10 posizioni 

15 Franco Colapinto (Alpine)  

16 Pierre Gasly (Alpine)  

17 Lance Stroll (Aston Martin)  

18 Valtteri Bottas (Cadillac)  

19 Gabriel Bortoleto (Audi)  

20 Lewis Hamilton (Ferrari), penalità con partenza dal fondo dello schieramento 

21 Max Verstappen (Red Bull Racing), penalità con partenza dal fondo dello schieramento 

22 Sergio Perez (Cadillac), penalità con partenza dal fondo dello schieramento 

 

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