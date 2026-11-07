Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Gp Brasile, furia Russell e ‘stop’ nelle qualifiche: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Novembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Succede di tutto nel finale delle qualifiche del Gp del Brasile di Formula 1 oggi, sabato 7 novembre. George Russell, che dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia, si è infuriato con la Mercedes, colpevole di averlo fermato sul più bello, nel momento dell’assalto alla pole position di Lando Norris. Per calmare il britannico subito intervenuto il team principal della scuderia TotoWolff, che ha cercato di rassicurarlo sulla mossa. Pronta la replica di Russell: “Avrei dovuto finire quel giro alle spalle di Albon, voi però mi avete detto di prendere spazio”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tajani “Voteremo von der Leyen ma chiediamo garanzie specifiche”

3 Luglio 2024

Drone russo danneggia strutture confine Ucraina-Polonia, Varsavia: “No violazione nostro spazio aereo”

28 Settembre 2026

Fondazione Fiera Milano, avviata la Milan Ice Fiera Arena pronta da ottobre

1 Aprile 2026

Mondiali 2026, Neymar diventerà papà per la quinta volta, in arrivo una bambina

16 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno