Governo, Meloni: “Escludo rimpasti a settembre, tra priorità alleggerire le tasse”

(Adnkronos) – “Fare ancora meglio sulle priorità: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d’acquisto e favorire un’occupazione sempre più stabile”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell’agenda di governo per il rientro dalle ferie in un’intervista esclusiva al settimanale ‘Chi’ in edicola da mercoledì 12 agosto, escludendo rimpasti di squadra a settembre.

La premier difende l’operato dell’esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. “Nessuno – afferma – può accusarmi di essermi risparmiata”.

Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l’occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro “l’ambientalismo ideologico”.

Quanto al caso Vannacci è “un’operazione costruita per favorire la sinistra”, dice la presidente del Consiglio.

La presidente del Consiglio parla anche della sua sfera personale. “La stanchezza c’è e la sento”, dice a proposito della fatica accumulata, mentre sul rapporto con la figlia Ginevra, con cui cerca “tempo lento e normalità” lontano dai riflettori, ammette: “Quando mi chiede perché il lavoro viene prima di lei, mi fa venire il cuore come una nocciolina”.

Meloni esprime anche una forte preoccupazione da genitore per l’impatto dell’intelligenza artificiale e dei social sui giovani. Poi, risponde anche alle critiche di chi si meraviglia nel vederla viaggiare in occasioni ufficiali con la figlia al seguito. “I miei omologhi sono divertiti, ma la reazione più bella è quella delle altre donne che incontro, che mi fanno un cenno d’intesa. È un linguaggio che non ha bisogno di traduzione. Se questa immagine dice a una ragazza che non deve scegliere tra essere madre e avere una carriera, sono contenta che si veda”, conclude nell’intervista a ‘Chi’.

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