Nel dibattito politico italiano, secondo quanto emerge quotidianamente dai talk show e dalla stampa, destra e sinistra si rinfacciano la responsabilità delle difficoltà economiche del Paese. Tuttavia, molti osservatori e cittadini sottolineano che, al di là del colore dei governi succedutisi negli ultimi trent’anni fino all’attuale esecutivo, il peso economico sulle famiglie resti invariato.

Sacrifici a senso unico e monopoli intoccabili

Da un lato, le istituzioni chiedono ai cittadini di pagare le tasse, adeguare i salari e sostenere il Paese; dall’altro, l’aumento di carburanti, mutui, energia elettrica e rifiuti viene presentato come una fatalità a cui adeguarsi. Secondo i critici di questo sistema, lo scontro televisivo nasconde una sostanziale continuità nella difesa di rendite e monopoli:

• Energia: I vincoli normativi sull’autoproduzione domestica vengono visti come un freno che tutela i grandi operatori del settore a scapito dell’indipendenza dei cittadini.

• Rifiuti: Nelle grandi città come Roma, la gestione affidata a società partecipate (come ACEA o AMA) e il sistema degli appalti locali sono accusati di limitare la libera concorrenza e mantenere alte le tariffe.

La risposta istituzionale

Di contro, i sostenitori dei diversi esecutivi e gli analisti finanziari evidenziano che l’azione dei governi è vincolata dal debito pubblico e da fattori globali, come i tassi della BCE e le crisi energetiche. Inoltre, difendono il ruolo delle partecipate e delle reti regolamentate come garanzia necessaria per assicurare servizi universali e sicurezza delle infrastrutture.

Resta però aperta una frattura: per una parte crescente dell’elettorato, finché non si apriranno davvero i mercati e non si misureranno i risultati concreti sui bilanci familiari, il cambio di maggioranza continuerà a sembrare una semplice staffetta senza effetti reali.