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Global Welfare Summit 2026: tutele diseguali tra piccole e grandi imprese, la proposta di un patto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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Il welfare aziendale in Italia continua ad essere caratterizzato da forti differenze tra imprese di piccole e grandi dimensioni. È quanto emerge dai dati presentati dall’Osservatorio Italian Welfare al Global Welfare Summit 2026, svoltosi a Villa Miani, a Roma. Al centro del confronto il cosiddetto ‘Welfare Gap’, ovvero il divario nell’accesso alle tutele per la salute, la famiglia e la sicurezza economica. Per ridurre queste disuguaglianze, l’Osservatorio ha proposto un patto nazionale che coinvolga imprese, parti sociali, investitori e istituzioni.

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