Gli scienziati non hanno dubbi: le persone veramente intelligenti preferiscono questi colori

Gli scienziati non hanno più dubbi: se preferisci questi colori, dovresti fare un test del QI per scoprire se sei davvero intelligente.

Le neuroscienze, l’insieme degli studi riguardanti il sistema nervoso, affrontano spesso il tema della percezione di ogni soggetto a stimoli esterni. Qualsiasi cosa si può trasformare in un input, anche l’osservazione di un colore. La nostra intelligenza emotiva ci porta ad una predilezione per una determinata tonalità, soprattutto in riferimento a sensazioni ed esperienze passate.

Esempio: il tuo colore preferito potrebbe essere il rosso, perché tua madre indossa spesso il rossetto rosso e dunque lo associ ad un’emozione positiva. In questa sede, analizzeremo quanto appreso dalle neuroscienze, riguardo la risposta ai colori da parte di individui notoriamente brillanti, determinati, strutturati e capaci. Sembra infatti che ci siano dei colori che indichino speciali capacità cognitive.

Il tuo colore preferito dice molto di te, si parla di percezione emotiva

Le seguenti tonalità, generalmente, vengono selezionate soprattutto da personalità particolarmente determinate e brillanti. Ogni colore però si riferisce ad una specifica forma di intelligenza emotiva ed approccio alla vita:

Blu: una tonalità che chiama pacatezza, stabilità e riflessione. In questo caso ci si riferisce ad una forma di profonda razionalità, la quale porta ad interfacciarsi coscienziosamente con quanto accade e dunque godere di un sano fatalismo. Si tratta inoltre di un colore che genera dipendenza, poiché infonde nella mente un senso di appartenenza ed equilibrio (non a caso, in origine molte piattaforme social avevano il layout blu, come Facebook);