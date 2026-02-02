Gli azzurrini chiudono il 2026: 2-2 nel test di Livorno contro il Belgio

LIVORNO (ITALPRESS) – Un rigore di Ekhator nel finale salva l’Italia Under 21 che chiude il 2026 con un pareggio per 2-2 contro il Belgio al Picchi di Livorno. Amichevole di grande intensità e con grande agonismo in campo, a volte anche troppo, ma anche bel gioco e voglia di vincere da parte di entrambe le squadre.

Gli azzurrini sbloccano il risultato con Cherubini, subiscono la rimonta firmata dalla doppietta di Mirisola e riescono infine a evitare la sconfitta, sostenuti anche dalle parate di Daffara. La squadra di Silvio Baldini conclude così imbattuta la sosta di novembre, dopo il successo per 2-1 ottenuto venerdì in Francia. Due test utili nel percorso di preparazione all’Europeo del 2027 in Albania e Serbia, per il quale l’Italia è già qualificata. Il prossimo appuntamento è il sorteggio della fase finale, in programma il 26 novembre a Belgrado. L’Italia parte con aggressività e al 12′ impegna Pieklak con un rasoterra di Inacio. Il Belgio risponde con Vermant, fermato al 18′ da un ottimo Daffara. A sbloccare il risultato sono però gli azzurrini: al 25′ Cherubini risolve una mischia in area con un tocco di punta. Il vantaggio dura appena due minuti: Mirisola firma l’1-1 sfruttando una conclusione dalla distanza di Vermant. La squadra di Baldini torna a rendersi pericolosa con Camarda e Dagasso, ma all’intervallo il punteggio resta in parità.

La ripresa si apre con una grande occasione per Inacio, sul quale Pieklak si supera deviando in angolo. Al 51′, però, il Belgio completa la rimonta: Mbangula libera nello stretto Nonge, che serve a Mirisola il pallone da spingere in rete per la doppietta personale e il 2-1. Appena subito gol, Baldini chiama i cambi: fuori Faticanti, Chiarodia, Lulli, Cherubini, Inacio, dentro Amatucci, Kouadio, Fini, Manè e Cacciamani. I ritmi si alzano e le squadre iniziano ad allungarsi, con il Belgio che si rende pericoloso a più riprese in contropiede. Al 64′ Daffara para su Lokesa ed evita il 3-1. Dieci minuti dopo Noubi ha la palla del 3-1, ma si fa ipnotizzare da Daffara, bravo a fare schermo in uscita bassa alle porte dell’area di rigore. Nervosismo nel finale, con un accenno di rissa scatenato da un contatto tra Mane e Fofana. Gli azzurrini non mollano e si conquistano a cinque minuti dalla fine la chance di pareggiare i conti, con Ekhator che viene steso in area da Pieklak, autore di un’uscita scomposta. Dal dischetto ci va sempre Ekhator, che piazza all’angolino basso e firma il 2-2 all’88’. Nel finale saltano gli schemi, ma a Livorno finisce in parità tra Italia e Belgio.

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