Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Gizzi: “Con il Rentri la gestione dei rifiuti diventa digitale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “La carta negli adempimenti ambientali è ormai superata: oggi i rifiuti vengono gestiti in digitale”. È il cambiamento illustrato a Ecomondo da Daniele Gizzi, presidente nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, organismo indipendente del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che rilascia le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti. Un sistema che coinvolge 171mila imprese, tra micro, piccole, medie aziende, multinazionali e utility pubbliche, e che conta 830mila veicoli autorizzati al trasporto.  

Al centro della trasformazione c’è il Rentri, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, entrato in vigore nel 2025. Dal 16 settembre scorso anche i formulari identificativi, i documenti che accompagnano il trasporto dei rifiuti, sono diventati digitali. “Il ministero dell’Ambiente e questo Paese hanno chiuso alla carta gli adempimenti cartacei che persistevano dal 1998 e adesso i rifiuti vengono gestiti in digitale”, spiega Gizzi. Il portale pubblico rentri.gov.it consente inoltre di consultare in tempo reale le informazioni sulla movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, con dati accessibili anche ai cittadini. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sperlari celebra 190 anni, storia di impresa italiana che continua a guardare al futuro

30 Ottobre 2026

Us Open, oggi il sorteggio: orario e dove vederlo in tv

27 Agosto 2026

Gioco legale, l’urgenza del riordino. “Senza nuove regole crescono incertezza, sommerso e rischi per l’erario”

8 Luglio 2026

Ucraina, nuovo attacco Russia: Kiev abbatte droni e jet

25 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno