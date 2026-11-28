NAPOLI (ITALPRESS) – “I risultati del referendum costituzionale sono quelli che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti. Ho applaudito ieri al discorso del presidente dell’Anm Tango, non sempre ma qualche volta. E l’ho applaudito alla fine quando ha detto che dobbiamo lavorare assieme, perchè questo è il principio e l’atmosfera in cui si svolge questo incontro”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al congresso dell’Anm a Napoli. “La perpetuità del conflitto che c’è stato ai tempi del referendum è stata superata – ha aggiunto -. Ora l’inverno, non dico del nostro scontento ma del nostro dissidio, si sta ricomponendo in un momento in cui occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, e le cose che dobbiamo fare insieme sono molte”.

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