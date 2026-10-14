Giustizia: avanza il progetto del Ministero per l’inclusione socio lavorativa che abbatte la

Superare la logica della sola pena detentiva per costruire un modello strutturato di reinserimento nella comunità, passaggio essenziale per abbattere i tassi di recidiva. È l’obiettivo del progetto del Ministero della Giustizia per promuovere l’inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale, inquadrato nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027. Un proposito che si sta già traducendo in fatti concreti: il 93% dei 280,30 milioni di euro programmati risultano infatti impegnati. Se ne è parlato all’evento “Una Giustizia più inclusiva. Il nuovo modello italiano per l’esecuzione penale”, svoltosi oggi a Roma a Palazzo Madama. Un’occasione per fare il punto sui traguardi raggiunti e delineare le prossime sfide per il rilancio del sistema.