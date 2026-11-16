Giunta Velletri, Bruognolo (Lega): “Firmato l’accordo per la nuova squadra di governo. Ora avanti con il lavoro per la città”

«La firma arrivata ieri sera sull’assetto della nuova Giunta è un passaggio importante e positivo per Velletri, per tutta la comunità e per la coalizione di centrodestra. Il confronto delle ultime settimane ci permette oggi di ripartire con slancio e con una squadra ancora più unita, nel pieno delle sue funzioni».

Lo dichiara Tony Bruognolo, vice coordinatore regionale della Lega.

«In questi anni la macchina amministrativa non si è mai fermata: abbiamo già portato a termine tanti interventi e messo in cantiere numerosi progetti, mentre molti altri prenderanno forma nei prossimi mesi – aggiunge Bruognolo –. Chi fa politica sul territorio sa bene che, arrivati a un certo punto del mandato, fare il punto della situazione e trovare una nuova sintesi interna è un atto di serietà e di rispetto verso i cittadini. Proprio per dare ancora più forza al lavoro fatto finora, serviva consolidare l’armonia nella maggioranza e puntare ancora di più sul gioco di squadra».

«L’intesa sottoscritta ieri sera nasce da qui ed è il risultato del dialogo e della programmazione portati avanti da tutte le forze della coalizione. Ognuno ha fatto la propria parte con senso di responsabilità per rafforzare un equilibrio che consentirà all’amministrazione di proseguire la propria azione con un passo ancora più spedito».

«La Lega, come sempre, c’è e continuerà a lavorare con lealtà e concretezza al fianco del sindaco Ascanio Cascella, sia in Giunta che attraverso l’impegno quotidiano dei nostri consiglieri comunali. Con questa intesa abbiamo tutte le carte in regola per affrontare al meglio questo ultimo tratto di consiliatura e proseguire il percorso con Cascella fino al 2033, portando a Velletri e ai cittadini risultati concreti», conclude Bruognolo.