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Giovanni Scribano è il vincitore di The Voice Senior

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Giovanni Scribano del Team Arisa è il vincitore di The Voice Senior. La finale della settima stagione del talent show condotto da Antonella Clerici, che celebra le più belle voci over 60 del Paese, è andata in onda ieri sera venerdì 13 novembre su Rai 1. Una serata all’insegna della musica e delle grandi storie di vita dei protagonisti che si sono alternati sul palco regalando emozioni. A decretare il vincitore il pubblico da casa, attraverso il televoto. 

Al centro della sfida anche i coach: Arisa, Clementino e Rocco Hunt, Nek, e Fiorella Mannoia. Alla fine è stata Arisa ad andare in trionfo con la vittoria del cantante e musicista sessantenne originario di Treviso, dopo che a contendersi il titolo erano rimasti in quattro: oltre a Scribano, Anna Cuomo e Sabrina Brodosi, entrambe appartenenti alla squadra di Fiorella Mannoia, e Cristina Orsi, portata in finale da Nek. 

“Non ci posso credere, non so se sto sognando, sono il vincitore di The Voice Senior ed è bellissimo, devo metabolizzare ancora, ho il cuore che mi scoppia”, ha detto Scribano dopo la vittoria. Con questo risultato, si aggiudica la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica Warner Music Italia. 

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