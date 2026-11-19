MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale dell’Anafilassi indetta dall’European Academy of Allergy and Clinical Immunology, che si celebra il prossimo 21 novembre, Viatris Inc., azienda globale che opera nell’ambito della salute, rafforza il proprio impegno per aumentare la consapevolezza sull’anafilassi e migliorare l’accesso dei pazienti e la gestione dei casi di emergenza in Italia. Collaborando, infatti, con i diversi interlocutori e promuovendo una conoscenza diffusa di questa condizione, l’azienda mira a migliorare l’acceso per i pazienti e, di conseguenza, gli outcome, attraverso una migliore consapevolezza, maggiore preparazione e un intervento tempestivo.

A evidenziare quanto sia ancora necessario lavorare sulla sensibilizzazione in ambito anafilassi, sono i primi risultati di un’indagine commissionata da Viatris a IQVIA e condotta su 1.000 individui rappresentativi della popolazione italiana tra ottobre e novembre 2026.

Circa metà degli intervistati dichiara di non sapere che cosa sia l’anafilassi, mentre il 60% non si sente preparato a intervenire in un caso concreto di anafilassi. Dai dati preliminari dell’indagine, emerge l’importanza di saper riconoscere tempestivamente i sintomi e mettere in atto le modalità corrette di intervento di fronte a un’emergenza che richiede una risposta immediata.

E’ quindi importante fare chiarezza, superando convinzioni errate e ancora diffuse. Uno degli errori più frequenti, ad esempio, riguarda la confusione tra allergia alimentare e intolleranza.

I meccanismi d’azione di intolleranza e allergia sono diversi: le allergie sono mediate da meccanismi immunologici; nelle intolleranze, invece, la reazione non è provocata dal sistema immunitario. La sintomatologia associata alle intolleranze alimentari è piuttosto variabile: generalmente si riscontrano sintomi prettamente intestinali, raramente vengono colpiti altri

organi. Le allergie, invece, poichè sono scatenate da meccanismi immunologici, possono manifestarsi anche senza sintomi intestinali.

La sintomatologia legata alle intolleranze può in alcuni casi divenire cronica, mentre le allergie possono avere anche complicanze più gravi, fino all’anafilassi.

Che cos’è, quindi, l’anafilassi? L’anafilassi è una grave reazione allergica provocata dall’ingestione o dal contatto con allergeni, che può comportare rischi potenzialmente letali. Si manifesta rapidamente, spesso entro pochi minuti dall’esposizione all’allergene.

Tra i sintomi più comuni vi sono prurito cutaneo, eruzione cutanea, orticaria, difficoltà respiratoria, respiro sibilante, tosse, gonfiore della lingua, delle labbra, della gola o di altre parti del corpo, difficoltà a deglutire, dolore addominale, nausea, vomito, diarrea, alterazioni del ritmo cardiaco o della pressione arteriosa, vampate di calore e sensazione di svenimento.

Il riconoscimento precoce dei sintomi e il trattamento immediato sono cruciali nella gestione dell’anafilassi per ridurre il rischio di complicanze gravi e potenzialmente fatali 6 .

Il tempo medio affinchè si verifichi un arresto cardiaco e respiratorio è di 5 minuti per le reazioni iatrogene causate da farmaci o trattamenti medicali, 15 minuti per punture di imenotteri e 30 minuti per l’ingestione di cibo.

Qual è l’impatto delle allergie nel mondo?

Le allergie sono condizioni a lungo termine, che colpiscono oltre un miliardo di persone nel mondo. Fino al 3-5% della popolazione può andare incontro, nel corso della propria vita, a una grave reazione allergica.

Si stima che ogni anno si verifichino oltre 5 milioni di gravi reazioni allergiche a livello globale e che dal 25% al 50% delle persone che hanno sperimentato una grave reazione allergica ne manifestino una o più successive. Si ritiene che ogni anno si verifichino circa 8.000 decessi correlati alle allergie nel mondo.

L’impegno di Viatris In Italia, Viatris opera al fianco dei diversi attori nella lotta all’anafilassi, nella convinzione che lavorare insieme in modo coordinato verso un obiettivo comune possa avere un impatto significativo sulla salute pubblica e sul benessere dell’intera comunità.

Nella consapevolezza che fino al 72% delle reazioni allergiche avviene fuori casa, in luoghi come i ristoranti, Viatris ha offerto il proprio supporto non condizionante per la realizzazione di un webinar dedicato agli operatori della ristorazione, promosso da SIAAIC – Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, che si terrà il 23 novembre, dal titolo “Sicurezza alimentare e gestione delle reazioni avverse agli alimenti: strumenti pratici per la ristorazione”. L’iniziativa affronterà temi quali la gestione degli allergeni, la prevenzione delle contaminazioni, la relazione con il cliente allergico e le modalità di intervento in caso di reazioni avverse. Un esempio concreto dell’impegno di Viatris nel contribuire a costruire, anche al di fuori dell’ambito sanitario, una maggiore cultura della consapevolezza, della preparazione e dell’efficace gestione di queste emergenze.

Inoltre, a livello europeo, Viatris è partner fondatore di ACT for Anaphylaxis Alliance (Alliance for Access, Care & Training in Anaphylaxis Preparedness), piattaforma multistakeholder europea, presentata lo scorso 9 settembre presso il Parlamento Europeo, che mira a riunire pazienti, genitori/caregiver, professionisti sanitari, associazioni di advocacy operanti in diversi ambiti (ad esempio, rappresentanti dei settori scuola, trasporti, hospitality), policymaker e industria, con l’obiettivo condiviso di migliorare la gestione dell’emergenza in caso di reazioni allergiche gravi, come l’anafilassi, in Europa. L’Alliance funge da piattaforma collaborativa per individuare le principali sfide, condividere le migliori pratiche, produrre evidenze e promuovere cambiamenti nelle politiche che migliorino la sicurezza e la qualità della vita delle persone a rischio di anafilassi.

Viatris è uno dei sostenitori di due importanti pubblicazioni sviluppate unitamente da GA²LEN e EFA, attraverso un contributo non condizionante concesso a GA²LEN: l’Anaphylaxis Manifesto GA²LEN ANACare/EFA e la complementare dichiarazione di consenso GA²LEN/EFA sulla gestione delle allergie alimentari e dell’anafilassi nelle scuole, pubblicate nel 2025.

L’Anaphylaxis Manifesto GA²LEN/EFA invita le comunità ad agire su dieci priorità pratiche volte a migliorare la vita delle persone a rischio di gravi reazioni allergiche. Queste priorità coprono la prevenzione, la risposta immediata alle emergenze, la gestione a lungo termine e lo sviluppo di percorsi di cura integrati.

La dichiarazione di consenso dedicata alle scuole individua aree d’azione concrete, tra cui una formazione completa del personale scolastico, una chiara etichettatura degli allergeni nei menu scolastici, una solida preparazione alle emergenze e pratiche educative inclusive. La prevenzione e la gestione efficaci delle allergie alimentari nelle scuole richiedono una stretta collaborazione tra famiglie, studenti, personale scolastico, professionisti sanitari e autorità regolatorie.

“In occasione della Giornata Mondiale dell’Anafilassi, desideriamo promuovere il dialogo tra tutti gli interlocutori perchè solo lavorando insieme possiamo davvero fare la differenza nella vita delle persone allergiche e avere un impatto significativo sulla salute pubblica” ha dichiarato Carmen Ferrara, Director Medical Affairs Viatris in Italia. “In Viatris, la nostra mission è consentire alle persone nel mondo di vivere una vita più sana in ogni sua fase: nel caso dell’anafilassi, ogni secondo conta, rendendo la tempestività dell’intervento una priorità assoluta. Ascoltare i pazienti e i caregiver ci aiuta a comprendere le sfide che devono affrontare oltre l’emergenza. Siamo impegnati a promuovere la consapevolezza e l’educazione su questa condizione, nonchè a sostenere un accesso tempestivo ai trattamenti di emergenza per le persone a rischio”.

-foto ufficio stampa Viatris-

(ITALPRESS).