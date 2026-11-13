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Giornata mondiale del diabete, alla Camera un confronto su prevenzione, diagnosi precoce e

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
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In occasione della Giornata mondiale del diabete, la Camera dei Deputati ha ospitato un incontro dedicato alle strategie per contrastare la patologia. Al centro dei lavori i tre anni della Legge 130, i risultati raggiunti e le prospettive future. Nel corso dell’iniziativa si è parlato anche di progetti di screening e diagnosi precoce del diabete di tipo 1 promossi dalle associazioni e sul contributo dato dalle aziende farmaceutiche all’innovazione. Inoltre, è stato presentato il trailer del cortometraggio ‘Still Games’, dedicato alla sensibilizzazione sul diabete.

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