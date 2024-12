Giorgio Locatelli, chi è la bellissima moglie Plaxy: un amore fortissimo

Plaxy Exton: chi è la musa e compagna di vita dello chef e giudice di Masterchef Giorgio Locatelli. Una coppia unita in tutto

Plaxy Exton non è solo la moglie di Giorgio Locatelli, rinomato chef e volto noto di MasterChef Italia, ma è anche una figura chiave nella vita personale e professionale dello chef. La loro storia d’amore, lunga quasi tre decenni, è costellata di successi condivisi e sfide superate insieme, rendendo la loro unione un esempio di collaborazione e affetto profondo.

Plaxy, londinese di 57 anni, ha un passato colorato e interessante: ha lasciato Los Angeles a soli 14 anni per tornare nella capitale britannica, dove ha iniziato a lavorare come cameriera e organizzatrice di set per video musicali, vivendo vicino a celebrità come Kate Winslet. La sua vita ha preso una svolta decisiva quando ha incontrato Giorgio Locatelli, con cui ha aperto nel 2002 il ristorante Locanda Locatelli a Londra, un locale che in breve tempo ha guadagnato una Stella Michelin e ha segnato l’inizio di una prospera avventura imprenditoriale che li ha portati ad aprire altri ristoranti a Dubai e in Montenegro.

Una vita dedicata alla famiglia e alla cucina

La vita di Plaxy Exton è un intreccio di dedizione familiare e passione per il mondo della ristorazione. Dopo aver conosciuto Giorgio Locatelli nel 1989 e aver iniziato una relazione con lui tre anni dopo, Plaxy è diventata non solo sua moglie ma anche madre di due figli, Jack e Margherita, quest’ultima affetta da intolleranze alimentari. Questa circostanza ha spinto Locatelli a concentrarsi sulla creazione di piatti adatti a chi soffre di allergie, dimostrando come la vita personale possa influenzare profondamente il percorso professionale.

La coppia, unita nel lavoro come nella vita, ha affrontato insieme le sfide, compresa la gestione della lontananza durante le prime due stagioni di MasterChef, un periodo che Plaxy ha descritto come particolarmente difficile per la loro relazione. Locanda Locatelli non è solo un ristorante, ma il simbolo del successo di Giorgio e Plaxy Locatelli. Aperto nel 2002, il locale è rapidamente diventato un punto di riferimento per la cucina italiana di alta qualità a Londra, ottenendo una Stella Michelin e consolidando la reputazione dello chef e della sua compagna nel mondo culinario.

Nonostante il successo e l’espansione internazionale, Plaxy mantiene un profilo basso, preferendo una vita privata lontana dai riflettori, come dimostra il suo profilo Instagram chiuso al pubblico. La loro storia è un esempio di come amore, passione per la cucina e dedizione alla famiglia possano intrecciarsi, creando una sinergia vincente che va oltre il successo professionale. Con quasi tre decenni di vita condivisa alle spalle, Giorgio e Plaxy Locatelli continuano a ispirarsi reciprocamente, affrontando insieme le sfide future con la stessa forza e complicità che li ha sempre contraddistinti.