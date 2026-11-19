La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in Cancelleria a Berlino dove parteciperà alla riunione della Coalizione dei volenterosi. La premier, come gli altri capi di Stato e di governo che fanno parte della Coalizione, è stata accolta dal cancelliere tedesco e padrone di casa Friedrich Merz. L’arrivo di Meloni regala anche un siparietto: l’auto su cui viaggia la premier va oltre il tappeto rosso, tanto che deve fare retromarcia e da qui la battuta fra i due premier.