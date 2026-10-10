Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis hanno detto sì: le nozze a Fabriano e il look degli sposi

(Adnkronos) –

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis hanno pronunciato il fatidico sì. Il matrimonio è stato celebrato intorno alle 16 nella Cattedrale di San Venanzio a Fabriano. Per gli sposi un look improntato all’eleganza senza ostentazioni. Per il giorno del sì Giorgia Cardinaletti ha scelto un abito da sposa avorio dal gusto minimale e raffinato, caratterizzato da una silhouette morbida e fluida che accarezza la figura senza volumi eccessivi. Uno scollo rotondo, maniche lunghe semitrasparenti in tulle leggermente arricciate sulle spalle e una linea pulita, priva di ricami o applicazioni vistose. A completare il look, portato con i capelli sciolti e ondulati, un delicato accessorio gioiello tra i capelli e un bouquet di rose bianche ed eucalipto.

Francesco Bechis ha invece puntato su un elegante completo blu navy dal taglio classico, abbinato a un gilet coordinato, camicia bianca e cravatta chiara in tonalità avorio. Sul rever della giacca spiccava una rosa bianca coordinata al bouquet della sposa, mentre il taschino era impreziosito da un fazzoletto bianco. Un look sobrio e contemporaneo, perfettamente in sintonia con l’eleganza discreta scelta dalla coppia.

A celebrare il rito è stato don Antonio Ivan Esposito, davanti a una platea composta da parenti, amici e numerosi ospiti del mondo dell’informazione, dello spettacolo e dello sport. Tra i presenti il direttore del Tg1 Gian ﻿Marco Chiocci, il giornalista del Tg1 Marco Franzelli, il cantautore Niccolò Fabi e la campionessa olimpica di sci Sofia Goggia.



Al termine della cerimonia, terminata da poco, gli sposi raggiungeranno gli invitati per il ricevimento all’hotel del Marchese del Grillo, in località Rocchetta Bassa. Una scelta non casuale: la struttura è la storica residenza estiva del Marchese Onofrio del Grillo ed è entrata nell’immaginario collettivo per aver ospitato le riprese del celebre film ‘Il Marchese del Grillo’ con Alberto Sordi.

Classe 1987, Giorgia Cardinaletti è uno dei volti più apprezzati del Tg1. Francesco Bechis, di otto anni più giovane, ha invece seguito le orme del padre Franco Bechis, costruendo la propria carriera nel giornalismo politico. La loro storia d’amore è nata poco più di un anno fa e si è sviluppata lontano dai riflettori. Le prime immagini pubbliche della coppia sono emerse soltanto lo scorso gennaio, mentre le indiscrezioni sulle nozze si sono rincorse per mesi, alimentate anche dall’anello comparso al dito della giornalista. Oggi, nella cornice della città marchigiana, è arrivato il coronamento della loro relazione con il tanto atteso “sì”.

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