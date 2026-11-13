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Gino Cecchettin, “3 anni dall’ultima volta che ho visto Giulia, non vorrei altri padri al mio posto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
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“Io darò spazio al cuore come sempre faccio. Non preparo i discorsi perché non servono le date per ricordare, anche perché oggi è l’11 novembre, quindi tre anni fa vedevo Giulia per l’ultima volta”.

Lo ha dichiarato Gino Cecchettin, a margine dell’evento al Parlamento europeo in ricordo della figlia. “Io non vorrei vedere un altro padre dire quello che devo dire io, vorrei vedere altre famiglie felici vivere la vita serenamente”, sottolinea, evidenziando la necessità di uscire dalla propria zona di comfort per rimuovere gli stereotipi.

“Parlo ai maschi: dobbiamo combattere quel maschilismo tossico, quella gabbia che ci rende complicata la vita. Lo dobbiamo fare in un modo pacato, comunicando e cercando il punto di incontro, ma l’educazione è tutto e bisogna passare da lì”, conclude.

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