Gianni Morandi, la dedica per Anna Dan: “32 anni e ancora ci sopportiamo”

(Adnkronos) – “22 anni di matrimonio, 32 anni di convivenza… e ancora ci sopportiamo”. Così Gianni Morandi festeggia sui social l’anniversario di matrimonio con Anna Dan, con cui è legato dal 1994. I due si sono conosciuti il 19 agosto di quell’anno a Monghidoro, paese d’origine del cantante, in occasione di una partita di calcio, che lo stesso Morandi aveva organizzato. Dan era arrivata da Bologna grazie ad alcuni amici in comune. “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità”, ha raccontato Morandi parlando in passato della loro storia, anche se conquistarla non fu facile inizialmente. Dalla loro unione è nato nel 1997 il figlio Pietro, oggi conosciuto con il suo nome d’arte, Tredici Pietro.

Prima di Anna, l’eterno ragazzo di Monghidoro è stato legato sentimentalmente con Laura Efrikian e dal loro matrimonio sono nati nel 1969 Marianna e Marco, nato nel 1974.

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