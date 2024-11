Gianni Morandi, chi sono i figli Marco, Marianna e Pietro: “Sono fiero di loro”

Chi sono e cosa fanno nella vita Marianna, Marco e Pietro, figli del cantante e conduttore Gianni Morandi: cosa sapere.

Gianni Morandi, icona della musica italiana, è padre di tre figli: Marianna, Marco e Pietro. Marianna e Marco sono nati dal suo matrimonio con Laura Efrikian, mentre Pietro è frutto dell’unione con Anna Dan.

Oltre a loro, c’è stata anche una figlia di nome Susanna, tragicamente scomparsa poche ore dopo il parto. Questo evento ha segnato profondamente la vita dell’artista e della sua prima moglie Laura.

Chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Gianni Morandi

Marianna Morandi ha seguito le orme artistiche dei genitori. Dopo un esordio precoce nella canzone del padre Sei forte papà, ha studiato recitazione all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. La sua carriera l’ha vista protagonista in teatro ma anche in televisione nella miniserie La Forza dell’Amore. Il suo nome è legato anche al lungo legame sentimentale con il cantante Biagio Antonacci, da cui ha avuto due figli.

Marco Morandi si è invece distinto nel mondo della musica e del teatro. Ha iniziato la sua carriera come musicista e cantante per poi dedicarsi alla recitazione. Ha studiato violino ed esordito a Sanremo negli anni ’90 con il gruppo Percentonetto. La sua passione per la musica lo ha portato a pubblicare album originali ma anche a reinterpretare grandi cantautori del passato come Rino Gaetano. Pietro Morandi mantiene un rapporto molto stretto sia con il padre che con la madre Anna Dan. Appassionato di musica rap, è amico della cantante Madame ed è fan di artisti come Tedua e Izi.

I tre figli di Gianni Morandi hanno ereditato dal padre non solo il talento ma anche la passione per l’arte sotto diverse forme. Marianna si è fatta strada nel mondo dello spettacolo attraverso la recitazione, Marco ha unito alla musica l’amore per il teatro diventando un artista poliedrico, infine Pietro invece dimostra interesse verso nuove forme musicali come quella rap.

Ogni figlio ha intrapreso percorsi diversificati mantenendo sempre vivo quel legame indissolubile che li unisce al padre celebre non solo per le sue canzoni ma anche per i valori trasmessi loro: amore per l’arte, dedizione al lavoro e rispetto reciproco.