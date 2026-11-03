Giallo di Pietracatella, anche un politico ascoltato dagli inquirenti

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Nell’ambito del giallo di Pietracatella è stato ascoltato dagli inquirenti anche un politico. L’indiscrezione riguarda l’audizione di una persona, vicina a Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, che ricopre un incarico politico di rilievo in Molise.

La persona in questione sarebbe stata ascoltata a Larino, lontano dalla questura di Campobasso, dove abitualmente vengono convocati i testimoni e dove da mesi stazionano telecamere e riflettori delle principali trasmissioni televisive nazionali che seguono il caso.

La procura di Larino, guidata da Elvira Antonelli, mantiene una linea di assoluta riservatezza. Una scelta che ha caratterizzato l’inchiesta fin dalla scoperta della ricina nei campioni biologici di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, morte rispettivamente il 28 e il 27 dicembre dello scorso anno.

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