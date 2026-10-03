Giallo a Barcellona Pozzo di Gotto, specializzanda 31enne trovata morta in casa: forse overdose da oppioidi

(Adnkronos) – E’ giallo a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) dove una specializzanda palermitana di 31 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Catili. La Procura della Repubblica di Barcellona ha aperto una inchiesta. A dare l’allarme è stato il fidanzato, un giovane di 29 anni.

La giovane potrebbe essere morta per una overdose da oppioidi, secondo quanto emerge dalle prime indagini. Nel corso dei rilievi nell’abitazione, i carabinieri avrebbero sequestrato diversi flaconcini di morfina, midazolam e levometadone provenienti dal Sert di Brindisi, che seguiva il fidanzato della giovane vittima.

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