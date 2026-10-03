Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Giallo a Barcellona Pozzo di Gotto, specializzanda 31enne trovata morta in casa: forse overdose da oppioidi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E’ giallo a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) dove una specializzanda palermitana di 31 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Catili. La Procura della Repubblica di Barcellona ha aperto una inchiesta. A dare l’allarme è stato il fidanzato, un giovane di 29 anni. 

La giovane potrebbe essere morta per una overdose da oppioidi, secondo quanto emerge dalle prime indagini. Nel corso dei rilievi nell’abitazione, i carabinieri avrebbero sequestrato diversi flaconcini di morfina, midazolam e levometadone provenienti dal Sert di Brindisi, che seguiva il fidanzato della giovane vittima. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Latina, solidarietà a dipendente di ABC malmenato

31 Maggio 2018

Noslin salva la Lazio, finisce 1-1 contro il Parma

5 Aprile 2026

Cina, frana a Chongqing: almeno 8 morti e 34 dispersi

17 Luglio 2026

AstraZeneca, in Italia programma investimenti in ricerca da 66,2 milioni in 3 anni

29 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno