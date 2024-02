GIADA CILENTI: FUORI ORA IL SINGOLO D’ESORDIO CON VIRGIN MUSIC GROUP!

L’artista pugliese, al suo primo contratto discografico, mette a nudo in questo pezzo la sua anima Pop ed elegante.

Si intitola MI SAI DI ME il singolo d’esordio della foggiana – garganica GIADA CILENTI, una poesia in chiave Pop che parla attraverso l’amore delle problematiche dei nostri giorni, e di come affrontarle.

La cantautrice, cresciuta tra la passione per la sua terra e quella per la musica, in collaborazione col produttore Gianni Colonna, ci regala un brano moderno ed elegante, tanto da guadagnarsi un contratto firmato con Estro Records / Virgin Music Group.

In attesa del videoclip ufficiale di prossima uscita, non ci resta che ascoltare questa canzone a loop da tutti i device a nostra disposizione… buon ascolto!

MI SAI DI ME (on Spotify)

https://ingrv.es/mi-sai-di-me-j5v-8

GIADA CILENTI

http://www.facebook.com/GiadaCilenti1995

http://www.instagram.com/giada_cilenti

Ufficio stampa:

DIG UP AGENCY

http://www.facebook.com/digupagency