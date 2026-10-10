Ghribi “Amicizia tra Italia e Stati Uniti patrimonio da custodire e rafforzare”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il legame tra Italia e Stati Uniti rappresenta un patrimonio straordinario, costruito attraverso secoli di storia, valori condivisi e una profonda amicizia tra i nostri popoli. E’ una relazione che dobbiamo continuare a custodire e rafforzare, perchè costituisce una delle basi fondamentali del nostro futuro comune”. Lo ha dichiarato Kamel Ghribi, fondatore e Chairman di GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato, a margine della sua partecipazione alla celebrazione del Columbus Day organizzata alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“E’ stata un’occasione davvero speciale incontrare il Presidente Trump in una ricorrenza così significativa. Ogni volta che torno negli Stati Uniti ritrovo l’energia straordinaria di un Paese che ha fatto della libertà, dell’iniziativa individuale e della possibilità di realizzare le proprie ambizioni alcuni dei suoi valori fondanti”, ha affermato Ghribi.

“Il Columbus Day richiama una pagina fondamentale della storia, il viaggio di Cristoforo Colombo del 1492, e rappresenta anche un’occasione per ricordare il contributo che gli italiani hanno dato, nel corso dei secoli, alla crescita e allo sviluppo degli Stati Uniti”, ha proseguito.

Secondo Ghribi, il rapporto transatlantico conserva oggi un’importanza particolare anche sul piano economico e della cooperazione internazionale.

“Italia e Stati Uniti condividono non soltanto una storia di amicizia, ma anche grandi opportunità di collaborazione nei settori dell’innovazione, della sanità, delle infrastrutture e degli investimenti. In un mondo attraversato da profonde trasformazioni, rafforzare questi legami significa creare nuove occasioni di crescita e contribuire alla stabilità e alla prosperità delle nostre comunità. Il Columbus Day ci ricorda che le grandi imprese nascono dal coraggio di guardare oltre gli orizzonti conosciuti. E’ con questo spirito di fiducia, iniziativa e apertura verso il futuro che dobbiamo continuare a coltivare l’amicizia tra Italia e Stati Uniti”, ha concluso Ghribi.

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