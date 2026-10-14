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GHI: Regosa, (CESVI) ‘in Somalia oltre la metà della popolazione è denutrita’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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“È uno dei livelli più alti: oltre la metà della popolazione è denutrita”. È l’allarme sulla Somalia lanciato da Diego Regosa, Regional Program Manager East Africa CESVI, commentando il dato sul paese nell’Indice Globale della Fame 2026 a cura di CESVI, e che descrive una crisi alimentare alimentata dalla combinazione di siccità, conflitto, sfollamenti, aumento dei prezzi e riduzione degli aiuti. Una situazione che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili e che, secondo Regosa, richiede non solo interventi nutrizionali d’emergenza, ma anche azioni su acqua, resilienza delle comunità e autonomia economica, in particolare delle donne.

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