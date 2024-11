GF, Stefano mette alle strette Federica: cosa vuole veramente da lei, salta tutto fuori

Al Grande Fratello Stefano Tediosi ha messo alle strette Federica con una richiesta molto precisa. Che potrebbe cambiare tutto in Casa.

In questi giorni al GF sta tenendo banco il triangolo amoroso tra Federica, Alfonso e Stefano, gli ex volti di Temptation Island “ributtati” nell’arena pubblica dagli autori. Per ora il trio sta dando alle telecamere quello che volevano fin dal principio: pathos, confessioni intime, dichiarazioni romantiche. Infatti è innegabile che negli ultimi giorni ci sia stato un riavvicinamento tra Federica e Stefano, il tentatore che durante TI l’aveva spinta a prendere le distanze da Alfonso.

Proprio nelle scorse ore tra Stefano e Alfonso è scoppiata una furiosa lite dopo che quest’ultimo ha visto Stefano e Federica scambiarsi un bacio. Un gesto che non è certo potuto passare inosservato al sempre gelosissimo ex fidanzato della gieffina, che naturalmente prova ancora forti sentimenti per la ex. A ogni modo, Stefano e Federica non hanno ancora ufficializzato il loro rapporto e Stefano, durante una chiacchierata con Lorenzo, ha espresso un suo grande desiderio riguardante proprio la storia d’amore nascente con la ragazza.

Stefano mette all’angolo Federica: dentro o fuori

Durante la chiacchierata con Lorenzo, Stefano ha ammesso di voler provare ad avere una relazione seria e stabile con Federica ma che sta aspettando che anche lei prenda, di tanto in tanto, l’iniziativa. Vuole insomma che la gieffina gli faccia capire di volere davvero una storia seria con lui.

“Se tu mi dici che vuoi frequentarmi, io da uomo ti vengo ogni tanto a cercare e stuzzicare mi piacerebbe anche per magari nell’arco della giornata, al posto che cento volte una volta, magari vieni da me”, ha detto Stefano a Lorenzo, precisando di desiderare che lei gli “faccia capire che c’è”.

Tediosi ha poi dichiarato che Federica lo ha ringraziato per avergli aperto gli occhi su “determinate circostanze in cui era”. Con un chiaro riferimento alla sua vecchia situazione con Alfonso. Staremo a vedere cosa sceglierà di fare la ragazza che ha fatto chiaramente capire di volersi prendere del tempo per se stessa.

Di certo la presenza nella Casa sia di Stefano che di Alfonso deve metterle una forte pressione addosso ogni giorno. E forse in futuro avranno peso i rumors su Stefano, che affermano che lui avrebbe in realtà un’altra ragazza al di fuori del programma. Per ora non si può far altro che aspettare per vedere se effettivamente Stefano e Federica avranno la loro occasione per costruire una relazione seria.