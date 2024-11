GF, Pamela mette al muro Lorenzo su Helena: l’avvertimento che spiazza

Al Grande Fratello Pamela Petrarolo ha “messo al muro” Lorenzo su Helena, mettendolo davanti ai sentimenti di lei per lui.

A tenere banco in questi giorni al Grande Fratello non è solo il “triangolo” amoroso tra Federica, Alfonso e Stefano ma anche il difficile quanto misterioso rapporto venutosi a creare tra Lorenzo e Helena dopo che che lo Spolverato ha scelto di lasciarsela alle spalle a favore dell’ex velina Shaila. Lorenzo e l’ex velina sembrano sempre molto innamorati, nonostante alcuni litigi, mentre Helena, dopo un primo momento di rabbia nei confronti dell'”ex” ha scelto di avvicinarsi a Javier, ex love interest di Shaila.

Un vero mix esplosivo che infatti sta generando molte incomprensioni e livore tra i gieffini coinvolti. Lorenzo ha ammesso di non sopportare Javier, con cui ha avuto un duro scontro. Nel frattempo Helena ha dichiarato che con Javier si trova davvero bene e i due hanno passato diverse serata l’uno tra le braccia dell’altra a chiacchierare o guardare film.

A intervenire, nelle ultime ore, sulla complicata situazione ci ha pensato la saggia Pamela, che ha affrontato Lorenzo chiarendo diverse cose su ciò che pensa di lui e Helena.

Pamela dice la sua su Helena e Lorenzo: “Lei ti ha…”

Secondo Pamela, Helena avrebbe idealizzato Lorenzo, riconoscendo come l’uomo perfetto per lei. “Lei ti ha idealizzato”, ha detto la Petrarolo durante una chiacchierata di gruppo con Lorenzo. Quest’ultimo ha rivelato che dopo essere tornato dalla Spagna ha provato recuperare il rapporto con Helena in forma di amicizia, ma lei ha sempre voluto altro. Ha poi ammesso che la titubanza dimostrata spesso dalla ragazza sulla questione lo ha “mandato fuori di testa” e lasciato decisamente costernato.

Benché ora Helena sembri pronta a riallacciare i rapporto in forma di amicizia, Lorenzo ha deciso di frenare. “Quando lei si prenderà di un’altra persona o avrà fatto i conti con i sentimenti allora si potrà fare“, ha detto il gieffino.

Lorenzo ha infine aggiunto che la situazione gli provoca dispiacere, per questo non riesce a passarci sopra facilmente. Per ora, quindi, per lui non c’è possibilità di costruire un’amicizia con Helena, dal momento che pare che lei non abbia superato l’attrazione nei suoi confronti. Le cose cambieranno nei prossimi giorni, complice anche la vicinanza di Helena ad Javier? Per ora sembra davvero troppo prematuro dire cosa accadrà nella Casa più spiata d’Italia.