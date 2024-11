GF, Lorenzo e Federica beccati così insieme dopo il caos con Shaila e Alfonso: il confronto intimo

Al Grande Fratello Lorenzo e Federica Petagna hanno avuto un confronto intimo che ha svelato molto sul loro tipo di rapporto.

C’è grande fermento in questi giorni nella Casa del GF. Lorenzo Spolverato sta vivendo un momento difficile di forte stress dovuto al clima teso che si respira in Casa dopo il suo fidanzamento con Shaila. I due sono stati sommersi di critiche per via della presunta scarsa trasparenza avuta nei confronti di Helena e Javier, con cui i due innamorati hanno avuto una relazione. A quanto pare, gran parte del pubblico li avrebbe incolpati di aver avuto poco rispetto verso i sentimenti dei due e non li avrebbe ancora perdonati.

In questi giorni, inoltre, ha destato molto interesse l’entrata in Casa dell’ex concorrente di Temptation Island Federica Petagna, che è stata subito messa alla prova dagli autori con l’entrata al GF dell’ex Alfonso. I due si sono lasciati dopo l’esperienza a Temptation dopo 8 anni di relazione e ora pare che gli autori del GF siano intenzionati a mettere alla prova la loro forza di volontà nel restare separati.

Si dice che la redazione del GF stia puntando tutto sulla nuova (ex) coppia di TI e l’attrazione di Federica per il tentatore Stefano (che dovrebbe entrare a breve) per via dello scarso apprezzamento della coppia Shaila-Lorenzo. Da molti definitiva fake e costruitissima. In queste ultime ore, Lorenzo e Federica hanno avuto uno scambio di battute intimo sulla storia di lei con Stefano (al quale lei si dice interessata). E Lorenzo ha espresso il suo personale parere.

Lorenzo e Federica si scambiano opinioni su Stefano: cosa si sono detti

Durante la loro chiacchierata, Federica ha dichiarato di desiderare una relazione normale con Stefano, che sia tranquilla. E Lorenzo ha fatto notare che si tratta di una relazione che ancora deve partire. E di certo ne succederanno delle belle nel momento in cui l’ex tentatore di TI farà il suo ingresso.

Lorenzo ha poi fatto riferimento al comportamento geloso di Alfonso, spiegando che forse il suo atteggiamento protettivo nei confronti di Federica è dovuto al suo scarso apprezzamento verso Stefano.

E che forse con un’altra persona si sarebbe comportato in modo diverso. “Lui ti dice: se lei fosse stata con un altro, non Stefano, che la tratta meglio e che la vuole veramente, io sarei felice”. Si tratta di una possibilità, secondo Lorenzo, non di una certezza.

Federica, dal canto suo, ha ammesso che per la prima in questo periodo si sveglia al mattino penando solo a se stessa, cosa che prima non era mai riuscita a fare. Staremo a vedere se l’imminente entrata in Casa di Stefano seminerà il “caos” nell’animo di Federica o se, invece, tra i due nascerà una storia davvero seria.