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Germania, isolato aeroporto di Norimberga: presunto avvistamento di droni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
La polizia tedesca ha isolato l’aeroporto di Norimberga, in Baviera. Secondo la Bild potrebbe dipendere da un possibile avvistamento di droni che ha disturbato il traffico aereo. 

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, tre piloti hanno segnalato in modo indipendente l’uno dall’altro un oggetto che avevano visto durante la fase di decollo o di atterraggio. Potrebbe essersi trattato di un drone. 

 

 

Gli avvistamenti sono avvenuti in successione tra le ore 2 e le 4 del mattino. La polizia di frontiera ha cercato l’oggetto segnalato, impiegando nelle ricerche anche un elicottero, ma senza esito. 

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