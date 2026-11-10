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Genova, in ospedale per un malore viene dimesso e muore: disposta l’autopsia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Era stato accompagnato in ospedale dopo avere accusato un malore, ma una volta visitato e dimesso è tornato a casa. Poche ore dopo, però, si è sentito nuovamente male e si è accasciato nell’androne del palazzo in cui abitava, senza riuscire a salvarsi. È morto così Mauro Dell’Olio, 66 anni, nella tarda mattinata di ieri in via Cravasco, nel quartiere genovese di Pra’.  

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Arenzano, l’uomo aveva accusato un primo malessere in mattinata ed era stato trasportato all’ospedale Evangelico di Voltri. Qui era stato sottoposto a una visita medica e, dopo che le sue condizioni erano apparse rassicuranti, era stato dimesso. Una volta lasciato il nosocomio, Dell’Olio aveva fatto ritorno a casa. Ma il malore si è ripresentato quando ormai era arrivato a pochi passi dalla propria abitazione. Il 66enne è riuscito a raggiungere l’androne del palazzo, dove si è accasciato al suolo. Erano circa le 13.30.  

A trovare il corpo sono stati alcuni vicini, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. L’intervento del personale sanitario è stato tempestivo, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Sulla vicenda la pm Patrizia Petruzziello ha aperto un fascicolo per fare luce sulle ultime ore di vita del 66enne e ricostruire quanto accaduto durante il precedente accesso in ospedale. È stata disposta l’autopsia, mentre nelle prossime ore sarà acquisita la documentazione medica relativa alla visita e alla successiva dimissione. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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