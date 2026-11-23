Marilena Citelli Francese, presidente del Women Economic Forum Italia, intervistata ad AdnFinance, ha richiamato l’attenzione sulle disuguaglianze retributive tra uomini e donne. Un divario che si riflette anche sulle pensioni e sull’autonomia economica femminile. Per Citelli Francese è fondamentale che le donne imparino a riconoscere e difendere il proprio valore professionale, costruendo fin da giovani le basi della propria indipendenza finanziaria.