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Gemmato: “Ingeneroso parlare di tagli a Ssn, Governo Meloni ha raddoppiato Fondo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
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(Adnkronos) – “Nell’ultimo biennio 2025-2026 il Fondo sanitario cresce di quasi 10 miliardi di euro. Il doppio rispetto agli anni del Covid. Dire che ci sono stati dei tagli mi sembra quanto meno ingeneroso rispetto a un Governo come il nostro che, non sforando e mantenendo in equilibrio il bilancio, continua a investire in discontinuità con altri governi. Il taglio del Fondo sanitario è stato fatto negli anni dove al governo c’era chi oggi ci accusa. L’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha puntato su un forte finanziamento del Fondo sanitario. Capisco che ci possano essere delle esigenze diverse da parte delle Regioni, una necessità di più risorse, ma che non deve essere rubricata partendo dal presupposto sbagliato che vi siano stati dei tagli”. Così il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a margine dell’evento Johnson & Johnson ’50 anni di futuro: Italian Health & Care Forum’ a Latina.  

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