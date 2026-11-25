“Lidl, così come la distribuzione moderna, sta sviluppando molto in questi anni la marca del distributore, prodotti prevalentemente del made in Italy che sono caratterizzati dall’insegna distributiva”. Sono le parole di Marco Pagani, direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione, intervenendo oggi a Milano all’evento ‘Fattore Lidl’, durante il quale è stato presentato il Report d’impatto socio-economico 2025 di Lidl Italia.