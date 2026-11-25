“I costi dell’energia sono cresciuti fino a 30 milioni per noi, ma anche in questa situazione difficile sosteniamo le famiglie italiane con un’offerta conveniente e di alta qualità, senza scaricare sui consumatori questi costi”. Lo ha detto Martin Brandenburger, Ceo di Lidl Italia, oggi a Milano, in occasione dell’evento ‘Fattore Lidl’, con cui sono stati presentati i dati del Report d’impatto socio-economico 2025 di Lidl Italia.