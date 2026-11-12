Gb, effetto Brexit su università: 45% è in rosso, pesa anche fuga studenti italiani

(Adnkronos) –

Il 45% delle università britanniche prevede di chiudere l’esercizio 2025-2026 in rosso e 24 atenei sono a rischio insolvenza entro dodici mesi. A riportarlo è l’Office for Students, l’autorità che vigila sull’istruzione superiore in Inghilterra nel dossier, depositato a maggio alla commissione Istruzione della Camera dei Comuni presso il Parlamento di Westminster. Inoltre, a ottobre del 2025 il sindacato di riferimento University and College Union affermava che più di 15mila posti a tempo pieno sarebbero interessati da tagli, annunciati nell’arco di un anno. Questa è l’attuale situazione del sistema universitario britannico considerato tra i più qualificati ed efficienti a livello mondiale e che, a causa della Brexit, sta ora vivendo una crisi profonda. A pesare è stata anche la fuga degli studenti italiani, storicamente il primo Paese dell’Unione europea per numero di iscritti con una media di 14.600 studenti attivi su base annua.

Secondo i dati di Hesa, Higher Education Statistics Agency, agenzia che collabora con il governo britannico per monitorare l’andamento delle iscrizioni, le immatricolazioni italiane ai corsi triennali sono crollate del 59% negli anni successivi all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, passando dalle 3.840 del 2019/2020 alle 1.560 del 2023/2024. Più in generale, le domande provenienti dai 27 stati membri dell’Ue sono crollate di quasi il 60%: dalle oltre 51mila del 2019 a poco più di 20mila nel 2024/2025. La quota europea sul totale degli iscritti esteri si è ridotta dal 25% al 7%.

Questo ha portato il sistema universitario britannico a ingegnarsi per cercare di compensare l’emorragia di studenti europei ma, soprattutto, l’assenza di una importante fetta di quote di iscrizione la quale permetteva la sussistenza economica degli stessi atenei. La risposta è stata una campagna aggressiva verso Asia e Africa, puntando su India, Pakistan e Nigeria. Il richiamo ha funzionato grazie a due leve: il permesso di lavoro biennale post-laurea e la possibilità per gli iscritti ai Master di portare con sé coniuge e figli. Tra il 2022 e il 2023 le aule si sono riempite, ma l’impennata dei saldi migratori ha spinto Downing Street a chiudere i rubinetti. Dal gennaio 2024 il governo ha vietato il ricongiungimento familiare per i corsi post-laurea non di ricerca. L’effetto è stato immediato: i visti per i familiari sono crollati dell’85%, mentre quelli complessivi per studio hanno perso oltre il 40% rispetto al picco del 2023 secondo i dati dell’Home Office, il Ministero dell’Interno, con cali oltre il 70% tra indiani e pakistani. Si è quindi scelto di percorrere un’altra strada: la fusione tra atenei.

A settembre, l’università di Greenwich e quella del Kent hanno dato vita al London and South East University Group: oltre 50mila studenti su quattro campus, ribattezzato dalla stampa inglese la prima ‘super-università’ del Paese. Dietro l’etichetta ambiziosa si nasconde però una manovra difensiva che permette di unire i bilanci e tagliare i costi fissi. Sul modello Greenwich-Kent, anche il King’s College London e la Cranfield University hanno annunciato l’integrazione per il 2027. Parallelamente, tra le iniziative per ampliare l’accesso all’istruzione universitaria, il Governo britannico sta lavorando all’introduzione dell’Alternative Student Finance, un sistema di finanziamento degli studi conforme ai principi della finanza islamica, al quale hanno dedicato attenzione anche atenei come Bristol, Leeds e University College London. Il meccanismo nasce per consentire anche agli studenti che, per motivi religiosi, non possono ricorrere ai tradizionali prestiti con interessi di accedere al finanziamento pubblico universitario.

In alternativa al pagamento degli interessi, vietato dai principi della finanza islamica, il modello si basa su un sistema mutualistico di contribuzione e sostegno reciproco, ispirato al principio del Takaful. La misura, tuttavia, non sarà riservata agli studenti musulmani: secondo quanto precisato dal Governo, potranno beneficiarne tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti per accedere allo Student Finance inglese, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa. Restano invece esclusi, in linea generale, gli studenti internazionali che non soddisfano i requisiti di residenza e di eleggibilità previsti per i finanziamenti pubblici britannici e che rappresentano, per molti atenei, una delle principali fonti di entrata grazie alle rette più elevate.

L’iniziativa ha comunque alimentato il dibattito politico. Alcuni esponenti dell’opposizione hanno contestato l’opportunità di introdurre un nuovo strumento di finanziamento in un momento in cui le università affrontano gravi difficoltà economiche, sollevando dubbi sulle priorità del Governo laburista. È però importante ricordare che il progetto non nasce con l’attuale esecutivo, ma era stato avviato dai precedenti governi conservatori. Più che una misura destinata a risolvere la crisi finanziaria degli atenei, l’Alternative Student Finance rappresenta dunque un intervento di inclusione nell’accesso all’istruzione superiore, volto a rimuovere una barriera religiosa e finanziaria per una parte della popolazione studentesca. Polly Payne, co-direttrice dell’Office for Students, intervistata dall’Adnkronos non nasconde una certa preoccupazione per lo stato di salute delle università inglesi: “Questo è un momento cruciale per l’istruzione superiore, con le università che devono affrontare reali pressioni finanziarie e gli studenti che hanno bisogno di avere la certezza che i loro corsi manterranno la qualità necessaria per prepararli al futuro. Monitoriamo la situazione costantemente per avere un quadro il più accurato possibile della domanda e dell’offerta, lavorando in tandem con il Governo per capire quali azioni mettere in campo nel breve periodo”. (di Alessandro Allocca)

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